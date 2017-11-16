Журналисты разыскали человека в костюме кресла, который изображал самоуправляемый автомобиль в Арлингтоне

Телеканал NBC разыскал мужчину, который в августе 2017 года ездил по городу Арлингтон (штат Вирджиния) замаскированным под кресло «беспилотного» автомобиля. Тогда репортер NBC Адам Тасс обнаружил, что на самом деле у машины есть водитель — просто он одет в костюм кресла, и издалека его не видно.

Alert!!! We found the supposed self driving van in Arlington - and there's a guy hiding behind the seat!!! @nbcwashington pic.twitter.com/EeI7rhQi1R — Adam Tuss (@AdamTuss) August 7, 2017

Адам Тасс, увидев человеческие руки, торчавшие из-под костюма кресла, попытался заговорить с водителем: «Брат, кто ты? Что ты делаешь? Я из новостей, чувак» Но тот не отреагировал и попытался уехать от журналиста.

Позже выяснилось, что это был эксперимент, который проводил институт транспорта политехнического университета Вирджинии вместе с компанией Ford. Авторы эксперимента выясняли, понимают ли пешеходы и велосипедисты световые сигналы, которые им подает «беспилотник».

В августе представители института отказались раскрывать СМИ личность водителя. Однако спустя три месяца Джош Рэдлбек все же рассказал журналистам, что он переживал, когда его «разоблачили».

Когда журналист постучал в окно его машины, Рэдлбек занервничал. «Особенно после сообщения о том, что я проехал на красный свет», — добавил он (журналист NBC сначала сообщил, что «беспилотник» нарушил правила, пытаясь оторваться от погони; позже выяснилось, что автомобиль проехал на желтый сигнал светофора).

Рекламный ролик Ford об эксперименте в Арлингтоне Ford Motor Company

Увидев репортера за окном, Джош Рэдлбек понял, что он станет частью громкой истории: «Я думал: „Ох, это будет бомба. И, кажется, я не могу сделать ничего, чтобы это предотвратить“».

Последние пять лет Рэдлбек занимается исследованием беспилотных машин в политехническом университете Вирджинии. Он продолжает ездить в костюме автомобильного кресла во имя науки.