Помните водителя в костюме автомобильного кресла? Это был эксперимент Ford

Компания Ford опубликовала рекламный ролик с водителем, замаскированным под автомобильное кресло. Рекламу сняли в начале августа в Арлингтоне (штат Вирджиния).

«Mystery Van» Helping Self-Driving Cars Communicate with People | Autonomy | Ford Ford Motor Company

Сначала местные жители подумали, что в городе проводят тестирования беспилотных автомобилей. Однако журналист NBC Адам Тасс обнаружил, что у беспилотного автомобиля есть водитель — из кресла торчали руки, державшие руль.

Alert!!! We found the supposed self driving van in Arlington - and there's a guy hiding behind the seat!!! @nbcwashington pic.twitter.com/EeI7rhQi1R — Adam Tuss (@AdamTuss) August 7, 2017

Тогда представители института транспорта политехнического университета Вирджинии признались, что исследуют, как прохожие реагируют на беспилотные автомобили. Эксперимент проводился совместно с Ford.

На переднем стекле Ford Transit установили светодиодную панель. С ее помощью «беспилотный» автомобиль подавал знаки прохожим и велосипедистам. После эксперимента исследователи попросили жителей Арлингтона, которые видели автомобиль, рассказать, поняли ли, что обозначали те или иные сигналы. Как показал эксперимент, пешеходам требуется больше времени, чтобы запомнить знаки, которые передавал автомобиль.

Эксперимент с водителем в костюме кресла длился 150 часов. За это время автомобиль проехал по городу 1800 миль (2900 километров).