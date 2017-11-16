Житель Астрахани сделал скульптуру Путина. С медвежьим телом, крыльями и осетром в руках

Астраханец Виктор Кропачев создал кованую скульптуру «Ум, сила и душа», в которой изобразил медведя с головой президента России Владимира Путина, держащего в руках осетра.

Как рассказал Кропачев, тело медведя символизирует Россию, осетр, символ Астраханской области, — доброту и душевность президента. Левой ногой медведь наступает на орла, который, по словам скульптора, представляет внешних врагов страны.

Кропачев хотел, чтобы его скульптуру выставили в каком-нибудь культурном учреждении Астрахани, но организовать выставку ему не удалось. Теперь астраханец намерен передать свою работу Путину.

Виктор Кропачев рассказывает о своей скульптуре «Ум, сила и душа» Каспий Инфо

Кропачев увлекается художественной ковкой с 2009 года; он самоучка. Астраханец отметил, что задумал скульптуру еще шесть лет назад, но все это время «ждал вдохновения».