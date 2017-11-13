Павел Дуров пообещал новую версию Telegram. Но вместо этого показал новое фото без футболки (и без штанов!)

Основатель Telegram Павел Дуров снова выложил в инстаграм фотографию, на которой он стоит без верхней одежды. Дуров уже делал так в августе 2017 года, объясняя это желанием конкурировать с президентом РФ Владимиром Путиным, также сфотографировавшимся без рубашки.

A post shared by Pavel Durov (@durov) on Nov 13, 2017 at 4:23am PST

В этот раз Дуров объяснил, что он выложил фото не только для того, чтобы напомнить о своем флешмобе, участники которого должны публиковать свои полуобнаженные фото с хэштегом #PutinShirtlessChallenge, но и чтобы отвлечь своих подписчиков от мыслей о новой версии Telegram.

8 ноября Дуров пообещал, что до конца недели выйдет обновленная версия Telegram с поддержкой iPhone X и новыми функциями. Началась новая неделя, а обновление не появилось — команда Telegram отправила его на проверку в Apple только в субботу.

Теперь Павел Дуров пишет, что фото без футболки — «коварная попытка отвлечь общество, пока Apple проверяет обновление Telegram, которое я обещал на прошлой неделе». Он надеется, что новая версия приложения выйдет во вторник, 14 ноября.