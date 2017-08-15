«Вернул стену себе на живот»: Павел Дуров показал голый торс в инстаграме. И началось

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вечером 14 августа выложил в инстаграме свое фото с обнаженным торсом.

A post shared by Pavel Durov (@durov) on Aug 14, 2017 at 12:52pm PDT

В последнее время Дуров начал активно выкладывать в инстаграм собственные портреты — они появляются так же часто, как и красивые пейзажи.

Знаете, что общего между Павлом Дуровым и моей 16-летней племянницей? Опубликовано Виталием Тацим 14 августа 2017 г.

Сам Дуров в подписи к снимку с голым торсом написал, что его инстаграму пришлось серьезно поднять ставки из-за «усилившейся конкуренции со стороны фотографий Владимира Путина без рубашки». Предприниматель призвал россиян принять участие во флешмобе #PutinShirtlessChallenge — выложить фотографию с голым торсом и соответствующим хэштегом. Без фотошопа.

Призыву Дурова последовали несколько сотен человек.

A post shared by Elena (@elenastop45) on Aug 15, 2017 at 3:51am PDT

И как минимум один кот.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀Кот Веник😸 (@venik_kot) on Aug 15, 2017 at 5:03am PDT

В твиттере отмечают, что Дуров сильно изменился за последние годы — возможно, в инстаграме он просто хвастается достижениями.

Хотя Дуров походу просто хочет понтоваться тем, что смог прокачаться к лету 🤔 — Root ⚔️ (@rootgoeswild) August 15, 2017

Минут десять залипал на фоточку какого-то мужика с голым торсом, пока не понял, что это Дуров

Ахем

Паша

Что ты делаешь

Верни стену — лис-политлолог🦊 (@Queensland_) August 15, 2017

Похоже Павел Дуров вернул стену себе на живот. — Малюк (@MalyukVadim) August 15, 2017

– Я выполню три твоих желания! (стену не верну) pic.twitter.com/WxHlSr6Y20 — Duran / Дюран (@userdie) August 15, 2017

Был Дуров стал рама — Андрей (@saintveles) August 14, 2017

А когда дуров успел стать таким секси? — Sasha (@_K_Sandra) August 15, 2017

Павел Дуров сильно изменился за это лето pic.twitter.com/FschG1bfuZ — Ирка (@irkakozlova) August 14, 2017

Дуров такой красавчик, кто мог подумать — хочу малину (@KalashnikovaEA) August 15, 2017

Пока мы смотрели Игру Престолов и версусы, Дуров качался pic.twitter.com/if2GcCA6Gz — Аян Гослинг (@yogahflame) August 15, 2017

Дуров накачался, а ты нет — Марк Тлен (@Reveroff) August 15, 2017

Некоторые гадали, как Дурову удалось набрать такую форму: благодаря спорту, «химии» или деньгам?

Дуров плотно присел на химию pic.twitter.com/NxpG2XkISq — Mikhail Golub (@golub) August 15, 2017

Павел Дуров плавает помногу. А после заплыва очень неплохо проявляется рельеф. — отпетый старожил (@shestak_nazhdak) August 15, 2017

Джефф Безос (Амазон) и Павел Дуров ДО и ПОСЛЕ



лучший протеин - куча бабла, посоны pic.twitter.com/lIHMtLM8ih — 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) August 14, 2017

Смысл флешмоба, запущенного Дуровым, кажется, не до конца ясен: одни подумали, что он таким образом поддерживает президента России (о фотографии написала даже правительственная «Российская газета»), другие предположили, что Дуров пытается посоревноваться с Путиным.

Дуров призвал брать пример с Путина и выложил фото с голым торсом https://t.co/P29Yp1nRjL — Российская газета (@rgrus) August 15, 2017

Призыв Дурова «раздеться как Путин» приняли за политическую акцию



Пользователи Instagram судорожно ищут свои фото https://t.co/XZIalphMOB — Pravda.ru (@PravdaRu) August 15, 2017

Дуров бросил вызов Путину и призвал россиян фотографироваться без одежды #PutinShirtlessChallengehttps://t.co/6oKEmwQGT5 pic.twitter.com/n34hNKx5BJ — Брови Брежнева (@bydrbre_) August 15, 2017

Дурова осудили за высмеивающий Путина флешбом https://t.co/6tHKXYVj3y — Полит Эксперт (@PolitExpertNet) August 15, 2017