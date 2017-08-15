«Вернул стену себе на живот»: Павел Дуров показал голый торс в инстаграме. И началось
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вечером 14 августа выложил в инстаграме свое фото с обнаженным торсом.
В последнее время Дуров начал активно выкладывать в инстаграм собственные портреты — они появляются так же часто, как и красивые пейзажи.
Знаете, что общего между Павлом Дуровым и моей 16-летней племянницей?Опубликовано Виталием Тацим 14 августа 2017 г.
Сам Дуров в подписи к снимку с голым торсом написал, что его инстаграму пришлось серьезно поднять ставки из-за «усилившейся конкуренции со стороны фотографий Владимира Путина без рубашки». Предприниматель призвал россиян принять участие во флешмобе #PutinShirtlessChallenge — выложить фотографию с голым торсом и соответствующим хэштегом. Без фотошопа.
Призыву Дурова последовали несколько сотен человек.
И как минимум один кот.
В твиттере отмечают, что Дуров сильно изменился за последние годы — возможно, в инстаграме он просто хвастается достижениями.
Хотя Дуров походу просто хочет понтоваться тем, что смог прокачаться к лету 🤔— Root ⚔️ (@rootgoeswild) August 15, 2017
Минут десять залипал на фоточку какого-то мужика с голым торсом, пока не понял, что это Дуров— лис-политлолог🦊 (@Queensland_) August 15, 2017
Ахем
Паша
Что ты делаешь
Верни стену
Похоже Павел Дуров вернул стену себе на живот.— Малюк (@MalyukVadim) August 15, 2017
– Я выполню три твоих желания! (стену не верну) pic.twitter.com/WxHlSr6Y20— Duran / Дюран (@userdie) August 15, 2017
Был Дуров стал рама— Андрей (@saintveles) August 14, 2017
А когда дуров успел стать таким секси?— Sasha (@_K_Sandra) August 15, 2017
Павел Дуров сильно изменился за это лето pic.twitter.com/FschG1bfuZ— Ирка (@irkakozlova) August 14, 2017
Дуров такой красавчик, кто мог подумать— хочу малину (@KalashnikovaEA) August 15, 2017
Пока мы смотрели Игру Престолов и версусы, Дуров качался pic.twitter.com/if2GcCA6Gz— Аян Гослинг (@yogahflame) August 15, 2017
Дуров накачался, а ты нет— Марк Тлен (@Reveroff) August 15, 2017
Некоторые гадали, как Дурову удалось набрать такую форму: благодаря спорту, «химии» или деньгам?
Дуров плотно присел на химию pic.twitter.com/NxpG2XkISq— Mikhail Golub (@golub) August 15, 2017
Павел Дуров плавает помногу. А после заплыва очень неплохо проявляется рельеф.— отпетый старожил (@shestak_nazhdak) August 15, 2017
до и после ДЕНЕГ pic.twitter.com/G80fgtVopx— 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) August 14, 2017
Джефф Безос (Амазон) и Павел Дуров ДО и ПОСЛЕ— 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) August 14, 2017
лучший протеин - куча бабла, посоны pic.twitter.com/lIHMtLM8ih
Смысл флешмоба, запущенного Дуровым, кажется, не до конца ясен: одни подумали, что он таким образом поддерживает президента России (о фотографии написала даже правительственная «Российская газета»), другие предположили, что Дуров пытается посоревноваться с Путиным.
Дуров призвал брать пример с Путина и выложил фото с голым торсом https://t.co/P29Yp1nRjL— Российская газета (@rgrus) August 15, 2017
Призыв Дурова «раздеться как Путин» приняли за политическую акцию— Pravda.ru (@PravdaRu) August 15, 2017
Пользователи Instagram судорожно ищут свои фото https://t.co/XZIalphMOB
Дуров бросил вызов Путину и призвал россиян фотографироваться без одежды #PutinShirtlessChallengehttps://t.co/6oKEmwQGT5 pic.twitter.com/n34hNKx5BJ— Брови Брежнева (@bydrbre_) August 15, 2017
Дурова осудили за высмеивающий Путина флешбом https://t.co/6tHKXYVj3y— Полит Эксперт (@PolitExpertNet) August 15, 2017
Ну все, @durov топит за Путина, теперь @telegram точно не закроют pic.twitter.com/4bYilzlgh3— #MDK (@mudakoff) August 14, 2017
Политики комментят рэп-батл, Дуров топит за Путина, российские депутаты давно ничего не запрещали. Вот теперь этот мир всё.— Кирилл Егерев (@kirillegerev) August 15, 2017