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«Вернул стену себе на живот»: Павел Дуров показал голый торс в инстаграме. И началось

Meduza
13:12, 15 августа 2017

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вечером 14 августа выложил в инстаграме свое фото с обнаженным торсом.

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В последнее время Дуров начал активно выкладывать в инстаграм собственные портреты — они появляются так же часто, как и красивые пейзажи.

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Опубликовано Виталием Тацим 14 августа 2017 г.

Сам Дуров в подписи к снимку с голым торсом написал, что его инстаграму пришлось серьезно поднять ставки из-за «усилившейся конкуренции со стороны фотографий Владимира Путина без рубашки». Предприниматель призвал россиян принять участие во флешмобе #PutinShirtlessChallenge — выложить фотографию с голым торсом и соответствующим хэштегом. Без фотошопа.

Призыву Дурова последовали несколько сотен человек.

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И как минимум один кот.

В твиттере отмечают, что Дуров сильно изменился за последние годы — возможно, в инстаграме он просто хвастается достижениями.

Некоторые гадали, как Дурову удалось набрать такую форму: благодаря спорту, «химии» или деньгам?

Смысл флешмоба, запущенного Дуровым, кажется, не до конца ясен: одни подумали, что он таким образом поддерживает президента России (о фотографии написала даже правительственная «Российская газета»), другие предположили, что Дуров пытается посоревноваться с Путиным.

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