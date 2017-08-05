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Путин порыбачил в Туве. Теперь это главная новость недели 😰

Meduza
10:07, 5 августа 2017

В начале августа президент Владимир Путин провел несколько дней в республике Тыва. Там глава государства отдыхал: побывал в тайге, порыбачил и занялся подводной охотой.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Под водой он ловил щуку — по утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин гонялся за рыбой два часа, но в итоге все же подстрелил ее. Вскоре появились и съемки, сделанные во время этой охоты

Путин два часа гонялся за щукой во время подводной охоты в Сибири
TV Center

Об отдыхе президента рассказали крупнейшие телеканалы и СМИ страны. В соцсетях из-за этого было много недовольства: охоту на щуку освещали так активно, что казалось, будто других тем не существует.

Некоторых волновала судьба щуки: насколько она большая и зачем Путин гонялся за ней два часа.

Дмитрий Песков признал, что рекорд прошлогодней рыбалки Путин все же не побил — тогда президент поймал в озере 21-килограммовую щуку. На ютьюбе появилась пародия на видео с испанским хохотуном, который теперь рассказывает о том, как была организована рыбалка: якобы Путин отправился охотиться в озеро без рыбы, и щуку пришлось экстренно перевозить из соседнего водоема.

Каникулы президента. Песков рассказывает как Путин ловил щуку…
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Путин не только порыбачил, но и позагорал — без рубашки. «Там резко континентальный климат — днем очень жарко, можно загорать, а к вечеру быстро холодает», — объяснил Песков.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA
Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Фотографии полуобнаженного президента много обсуждали: пока одни недоумевали, зачем он разделся, другие предполагали, что он демонстрирует хорошую физическую форму к предстоящим выборам (или отвечает на санкции).

«Ты и тот парень, о котором тебе не стоит беспокоиться»

А еще министр обороны Сергей Шойгу предлагал Путину коньяк. Но президент отказался.

P.S.

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