Путин порыбачил в Туве. Теперь это главная новость недели 😰

В начале августа президент Владимир Путин провел несколько дней в республике Тыва. Там глава государства отдыхал: побывал в тайге, порыбачил и занялся подводной охотой.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Под водой он ловил щуку — по утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин гонялся за рыбой два часа, но в итоге все же подстрелил ее. Вскоре появились и съемки, сделанные во время этой охоты

Путин два часа гонялся за щукой во время подводной охоты в Сибири TV Center

Об отдыхе президента рассказали крупнейшие телеканалы и СМИ страны. В соцсетях из-за этого было много недовольства: охоту на щуку освещали так активно, что казалось, будто других тем не существует.

Вместо инстаграма Путин публикует сториз прямо на Первый. — Stuch_Vlasov (@Stuch_Vlasov) August 5, 2017

включила новости, думаю, гляну, чего в мире нового. в итоге десять минут показывают, как Путин рыбачит... — prostoy kak sneg (@prostkakdyatel) August 5, 2017

ЭТО ЧТО ТЕПЕРЬ СОБЫТИЕ ДНЯ?????????? ПУТИН ПОЙМАЛ ЩУКУ??? ЛУЧШЕ Б СОБЫТИЕ ДНЯ БЫЛО КАК ПУТИН ПОДАРИЛ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, ТЕМ КТО НУЖДАЕТСЯ... — Роман Кисиленко (@kisilen) August 5, 2017

На М24 сюжет про погоню за щукой озаглавили "главный по рыбе". Путин-абырвалг — ABPOPA (@POC_ABPOPA) August 5, 2017

Пуш, который мы заслужили pic.twitter.com/BGe68ycCgy — Внутренняя эмиграция (@oh_nicky_nicole) August 5, 2017

Российская газета небесспорно проиллюстрировала рыбалку Путина pic.twitter.com/S9tUlD75YI — Доренко (@rasstriga) August 5, 2017

Некоторых волновала судьба щуки: насколько она большая и зачем Путин гонялся за ней два часа.

В СМИ пишут путин "преследовал щуку". Не рыбачил или подводной охотой занимался, а преследовал. Теперь даже щук преследуют. — имя (@Evgeniy__G) August 5, 2017

Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что гонялся за ней два часа? pic.twitter.com/irZ07oHdV6 — Лев Мышкин (@Knyaz_Mishkin) August 5, 2017

По сообщению пресс-службы Кремля, В.В. Путин исполнив три желания щуки, отпустил её. — Олег Анатольевич (@dolg132004) August 5, 2017

Щука сотрудник ФСО — Очень Приятно.. Царь (@kolhozZarya) August 5, 2017

...и щука выражает свою безграничную благодарность ,что Путин выбрал именно ее... — игорь (@qozFcy1pbyBZyEH) August 5, 2017

-Смотрите какая здоровая!

-(Путин): здоровая!



На самом деле щука мелкая, на грани размера, который у нас вообще можно изымать из воды pic.twitter.com/RCyUgOcdos — ¯\_(ツ)_/¯ 🇪🇺 (@Neiswestnij) August 5, 2017

Когда мне говорят про рыбалку Путина в Туве, я представляю себе вот это. #Путин pic.twitter.com/t4HPWMVNwU — Матвеев Ян (@IanMatweew) August 5, 2017

Дмитрий Песков признал, что рекорд прошлогодней рыбалки Путин все же не побил — тогда президент поймал в озере 21-килограммовую щуку. На ютьюбе появилась пародия на видео с испанским хохотуном, который теперь рассказывает о том, как была организована рыбалка: якобы Путин отправился охотиться в озеро без рыбы, и щуку пришлось экстренно перевозить из соседнего водоема.

Каникулы президента. Песков рассказывает как Путин ловил щуку… CAR CAR TV

Путин не только порыбачил, но и позагорал — без рубашки. «Там резко континентальный климат — днем очень жарко, можно загорать, а к вечеру быстро холодает», — объяснил Песков.

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Фотографии полуобнаженного президента много обсуждали: пока одни недоумевали, зачем он разделся, другие предполагали, что он демонстрирует хорошую физическую форму к предстоящим выборам (или отвечает на санкции).

Путин для 65 летнего чувака в отличной форме. Но я все равно не пойму мотивов позировать с голым торсом. Неужели это цепляет кого-то? https://t.co/i9YVhLNNLi — Gadji (@GadjiKanobu) August 5, 2017

Единственное, что Путин может предъявить народу - это торс! — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DonaldJTrumpRF) August 5, 2017

Путин опять с голым пузом в телевизоре. Скоро выборы. — Миша (@slowmoishe) August 5, 2017

Чем больше санкций,тем оголённей торс. — syarozkaby (@syarozkaby) August 5, 2017

Я: мы так давно не общались, я скучала

Человек, который был мне дорог: хм, да, ага, смотри, фотка с голым торсом — Джеймс (@dorisaw_) August 5, 2017

Путин с голым торсом в телевизоре – к новому президентскому сроку.

Русская народная примета — Владимир Терехов (@Geschichter) August 5, 2017

А еще министр обороны Сергей Шойгу предлагал Путину коньяк. Но президент отказался.

"В принципе, неплохо, но... Извините!": Диалоги о рыбалке - Путин отказывается от коньяка Шойгу pic.twitter.com/53Futph5Nl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 August 2017

P.S.

важно

котик трогает вишенку лапкой pic.twitter.com/K9V9CtySov — Керил (@Timelardd) August 3, 2017