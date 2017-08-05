Путин порыбачил в Туве. Теперь это главная новость недели 😰
В начале августа президент Владимир Путин провел несколько дней в республике Тыва. Там глава государства отдыхал: побывал в тайге, порыбачил и занялся подводной охотой.
Под водой он ловил щуку — по утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин гонялся за рыбой два часа, но в итоге все же подстрелил ее. Вскоре появились и съемки, сделанные во время этой охоты
Об отдыхе президента рассказали крупнейшие телеканалы и СМИ страны. В соцсетях из-за этого было много недовольства: охоту на щуку освещали так активно, что казалось, будто других тем не существует.
Вместо инстаграма Путин публикует сториз прямо на Первый.— Stuch_Vlasov (@Stuch_Vlasov) August 5, 2017
включила новости, думаю, гляну, чего в мире нового. в итоге десять минут показывают, как Путин рыбачит...— prostoy kak sneg (@prostkakdyatel) August 5, 2017
ЭТО ЧТО ТЕПЕРЬ СОБЫТИЕ ДНЯ?????????? ПУТИН ПОЙМАЛ ЩУКУ??? ЛУЧШЕ Б СОБЫТИЕ ДНЯ БЫЛО КАК ПУТИН ПОДАРИЛ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, ТЕМ КТО НУЖДАЕТСЯ...— Роман Кисиленко (@kisilen) August 5, 2017
На М24 сюжет про погоню за щукой озаглавили "главный по рыбе". Путин-абырвалг— ABPOPA (@POC_ABPOPA) August 5, 2017
Пуш, который мы заслужили pic.twitter.com/BGe68ycCgy— Внутренняя эмиграция (@oh_nicky_nicole) August 5, 2017
Российская газета небесспорно проиллюстрировала рыбалку Путина pic.twitter.com/S9tUlD75YI— Доренко (@rasstriga) August 5, 2017
Некоторых волновала судьба щуки: насколько она большая и зачем Путин гонялся за ней два часа.
В СМИ пишут путин "преследовал щуку". Не рыбачил или подводной охотой занимался, а преследовал. Теперь даже щук преследуют.— имя (@Evgeniy__G) August 5, 2017
Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что гонялся за ней два часа? pic.twitter.com/irZ07oHdV6— Лев Мышкин (@Knyaz_Mishkin) August 5, 2017
По сообщению пресс-службы Кремля, В.В. Путин исполнив три желания щуки, отпустил её.— Олег Анатольевич (@dolg132004) August 5, 2017
Щука сотрудник ФСО— Очень Приятно.. Царь (@kolhozZarya) August 5, 2017
...и щука выражает свою безграничную благодарность ,что Путин выбрал именно ее...— игорь (@qozFcy1pbyBZyEH) August 5, 2017
-Смотрите какая здоровая!— ¯\_(ツ)_/¯ 🇪🇺 (@Neiswestnij) August 5, 2017
-(Путин): здоровая!
На самом деле щука мелкая, на грани размера, который у нас вообще можно изымать из воды pic.twitter.com/RCyUgOcdos
Когда мне говорят про рыбалку Путина в Туве, я представляю себе вот это. #Путин pic.twitter.com/t4HPWMVNwU— Матвеев Ян (@IanMatweew) August 5, 2017
Дмитрий Песков признал, что рекорд прошлогодней рыбалки Путин все же не побил — тогда президент поймал в озере 21-килограммовую щуку. На ютьюбе появилась пародия на видео с испанским хохотуном, который теперь рассказывает о том, как была организована рыбалка: якобы Путин отправился охотиться в озеро без рыбы, и щуку пришлось экстренно перевозить из соседнего водоема.
Путин не только порыбачил, но и позагорал — без рубашки. «Там резко континентальный климат — днем очень жарко, можно загорать, а к вечеру быстро холодает», — объяснил Песков.
Фотографии полуобнаженного президента много обсуждали: пока одни недоумевали, зачем он разделся, другие предполагали, что он демонстрирует хорошую физическую форму к предстоящим выборам (или отвечает на санкции).
"Рейнджер" Путин на рыбалке. 😎 pic.twitter.com/RRcRyg9NnD— Виталий (@RodionovVitaliy) August 5, 2017
Путин для 65 летнего чувака в отличной форме. Но я все равно не пойму мотивов позировать с голым торсом. Неужели это цепляет кого-то? https://t.co/i9YVhLNNLi— Gadji (@GadjiKanobu) August 5, 2017
Единственное, что Путин может предъявить народу - это торс!— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DonaldJTrumpRF) August 5, 2017
Путин опять с голым пузом в телевизоре. Скоро выборы.— Миша (@slowmoishe) August 5, 2017
Чем больше санкций,тем оголённей торс.— syarozkaby (@syarozkaby) August 5, 2017
Я: мы так давно не общались, я скучала— Джеймс (@dorisaw_) August 5, 2017
Человек, который был мне дорог: хм, да, ага, смотри, фотка с голым торсом
Путин с голым торсом в телевизоре – к новому президентскому сроку.— Владимир Терехов (@Geschichter) August 5, 2017
Русская народная примета
August 5, 2017
А еще министр обороны Сергей Шойгу предлагал Путину коньяк. Но президент отказался.
"В принципе, неплохо, но... Извините!": Диалоги о рыбалке - Путин отказывается от коньяка Шойгу pic.twitter.com/53Futph5Nl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 August 2017
P.S.
важно— Керил (@Timelardd) August 3, 2017
котик трогает вишенку лапкой pic.twitter.com/K9V9CtySov
Путин трогает вишенку лапкой— Я томат (@too_much_rain) August 5, 2017