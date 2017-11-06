«Угадай, что я купил»: Samsung подтрунивает над Apple в новой рекламе

Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором предложила пользователям Apple повзрослеть и приобрести телефон Samsung Galaxy.

По сюжету рекламы, в 2007 году юноша покупает свой первый iPhone — спустя три года он ломается, затем герой ролика приобретает iPhone SE, еще позже — iPhone 7. Все это время он встречается с девушкой, которая пользуется Samsung, и юноша замечает, что ее телефоны прочнее и удобнее. В конце ролика он видит немногочисленную очередь за iPhone X и проходит мимо нее.

Samsung Galaxy: Growing Up Samsung Mobile USA

В ролике Samsung также высмеяли экран iPhone X. У мужчины, который стоит в очереди за новой моделью, прическа в форме так называемой «челочки» iPhone X — панели с датчиками и камерой в верхней части экрана.