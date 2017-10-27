«Мне не нужен BPM, чтобы жечь на 140»: Дмитрий Маликов читает рэп в клипе «Император твиттера»

Певец Дмитрий Маликов, который снова стал популярен в 2017 году благодаря уникальной манере ведения микроблога, выпустил клип «Император твиттера». Императором твиттера Маликов, естественно, считает себя.

В клипе он читает рэп о своей популярности среди старшего поколения, и о том, как он «ликовал», видя ретвиты своих твитов. Он утверждает: «Да, я Дмитрий Маликофф, где Ф — это фолловеры», а также утверждает: «Мне не нужен , чтобы жечь на 140».

Некоторые сцены клипа отсылают к стилистике короткометражного фильма «Kung Fury».