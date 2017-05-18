Спроси у своей мамы, кто ее кумир: Дмитрий Маликов читает рэп в клипе Юрия Хованского

Блогер Юрий Хованский и певец Дмитрий Маликов выпустили клип на песню «Спроси у своей мамы», где высмеяли клише, которые мужчины используют, пытаясь очаровать женщин (а также тот факт, что Маликов был на пике популярности 20 лет назад).

По сюжету, Хованский приглашает на свидание девушку, а заодно и Маликова — чтобы певец отвлек ее маму. Но что-то идет не так и герои меняются местами. В итоге Маликов очаровывает всех: сначала маму, а затем и зеленоволосую главную героиню, оставляя персонажа Хованского в полной растерянности.

МС ХОВАНСКИЙ & ДМИТРИЙ МАЛИКОВ — Спроси у своей Мамы Юрий Хованский

Песня Хованского и Маликова очень похожа на ролик «Motherlover», который комики The Lonely Island и Джастин Тимберлейк выпустили ко Дню Матери в 2011 году.

Motherlover (feat. Justin Timberlake) thelonelyisland