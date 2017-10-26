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Уилл Смит и его напарник орк: новый трейлер фантастического боевика «Яркость»

Meduza
09:12, 26 октября 2017

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. Он играет полицейского, который расследует магические преступления и получает в напарники орка. Сюжет «Яркости» разворачивается в фантастическом мире, где с людьми соседствуют эльфы, орки и другие волшебные существа.

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Netflix

В фильме также снялись Люси Фрай, Джоэл Эдгертон и Кеннет Чои. Режиссер — Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»).

Премьера «Яркости» назначена на 22 декабря 2017 года.

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