Уилл Смит и его напарник орк: новый трейлер фантастического боевика «Яркость»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. Он играет полицейского, который расследует магические преступления и получает в напарники орка. Сюжет «Яркости» разворачивается в фантастическом мире, где с людьми соседствуют эльфы, орки и другие волшебные существа.

Bright | Official Trailer 2 [HD] | Netflix Netflix

В фильме также снялись Люси Фрай, Джоэл Эдгертон и Кеннет Чои. Режиссер — Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»).

Премьера «Яркости» назначена на 22 декабря 2017 года.