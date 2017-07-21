Фантастические копы: трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли.

Bright | Official Trailer [HD] | Netflix Netflix

Сюжет фильма разворачивается в фантастическом мире, где с людьми соседствуют орки, маги и эльфы. Герой Уилл Смита служит в специальном отделе полиции, который занимается магическими преступлениями. Для работы над очередным делом ему приходится взять в напарники орка. Вместе они должны найти древний артефакт.

Помимо Смита в картине снялись Люси Фрай, Джоэл Эдгертон и Кеннет Чои. Режиссер — Дэвид Эйр («Отряд Самоубийц»).

Фильм выйдет в декабре 2017 года.