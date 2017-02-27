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Уилл Смит с мечом и в полицейской форме: вышел первый трейлер «Яркости»

Meduza
12:06, 27 февраля 2017

Во время церемонии вручения премии «Оскар» показали первый трейлер фантастического фильма «Яркость» (Bright) с Уиллом Смитом в главной роли.

Уилл Смит играет в «Яркости» полицейского (хотя то, что он появляется в кадре с мечом, все равно удивительно!). Действие происходит в вымышленном мире, где с людьми соседствуют орки.

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