Уилл Смит с мечом и в полицейской форме: вышел первый трейлер «Яркости»

Во время церемонии вручения премии «Оскар» показали первый трейлер фантастического фильма «Яркость» (Bright) с Уиллом Смитом в главной роли.

Fantasy has become reality. Will Smith and Joel Edgerton star in Bright, only on @netflix. pic.twitter.com/FJueEhMFCO — Bright Film (@BrightNetflix) February 27, 2017

Уилл Смит играет в «Яркости» полицейского (хотя то, что он появляется в кадре с мечом, все равно удивительно!). Действие происходит в вымышленном мире, где с людьми соседствуют орки.