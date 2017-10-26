Полицейские пришли на чтения дневников Али Феруза, но перепутали помещения. Искали геев в спектакле по мифам Древней Греции

На спектакль «Подлинные истории женщин, мужчин и богов», который шел 25 октября в московском «Театре.doc», пришли двое полицейских. Об этом в фейсбуке рассказала художественный руководитель театра Елена Гремина.

Она предполагает, что полицейские хотели попасть на чтение дневников журналиста «Новой газеты» Али Феруза — мероприятие проходило в Белом зале театра. Полицейские, видимо, заблудились в помещениях и пришли в Большой зал, где и шел спектакль по мифам Древней Греции с маркировкой 14+.

ШЕЛ В КОМНАТУ - ПОПАЛ В ДРУГУЮ "Лена, только что приходили полицейские. Их, видимо, послали на Дневники Али, а они попал... Опубликовано Еленой Греминой 25 октября 2017 г.

По словам Греминой, полицейские спросили, официально ли проводится спектакль, а также уточнили, есть ли в театре «кто-то нетрадиционной ориентации». Они не стали объяснять причины визита и вскоре ушли.

В комментариях к своему посту Гремина рассказала, что на чтения дневников Феруза собирались также националисты, выступающие за выдворение журналиста из России. Они не пришли. «Видимо, тоже осели в Большом зале на спектакле для 14+», — предположила она.