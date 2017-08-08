Журналиста Али Феруза оставили в России. Ближайшие два года он может провести в центре размещения иностранных граждан

Во вторник, 8 августа, Московский городской суд приостановил решение Басманного районного суда о выдворении в Узбекистан внештатного корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз. В Узбекистане, гражданином которого он является, Феруза, по его словам, ожидают политическое преследование и «медленная мучительная смерть», поэтому с 2012 года он добивается предоставления временного убежища в России. Приостановить выдворение удалось благодаря специальному постановлению Европейского суда по правам человека, который запретил выдворять Феруза до рассмотрения его жалобы на высылку в Страсбурге. Это процесс может занять до двух лет; не исключено, что все это время журналист проведет в центре временного содержания иностранных граждан.

8 августа Московский городской суд решил приостановить выдворение из России внештатного корреспондента «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов). 1 августа судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов постановил выдворить Феруза в Узбекистан за нарушение правил пребывания иностранцев в России. 4 августа адвокат Феруза Даниил Хаймович подал апелляцию в Мосгорсуд; ее рассмотрение шло 7 и 8 августа. Во время второго заседания судья допросила мать Феруза Зою Нурматову — она рассказала, что ее сын жил вместе с ней и братьями на Алтае до десятого класса, а затем уехал в Узбекистан получать образование.

4 августа, в день подачи апелляции, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил выдворять Феруза из России. Запрет будет действовать до тех пор, пока ЕСПЧ сам не рассмотрит дело Феруза и не вынесет решение о правомочности его депортации. Таким образом, Московский городской суд формально исполнил требование ЕСПЧ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о высылке Феруза является обоснованным: «Скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».

В 2009 году Феруз сбежал от преследования властей Узбекистана сначала в Казахстан, затем — в Россию. В 2012 году у журналиста украли узбекский паспорт, и он стал добиваться получения временного убежища в России (ему дважды в этом отказывали). «Я больше трех лет нахожусь в статусе получения убежища, и все это время не было претензий со стороны МВД. Претензии появились только в этом году, в марте, после того, как я написал статьи про Узбекистан, про выборы там. Я считаю, это связано с моей журналистской деятельностью», — говорил на заседании в Мосгорсуде Феруз.

Возвращаться в Узбекистан Феруз не хочет, так как там по его словам, его «ждет медленная мучительная смерть». 1 августа, услышав решении судьи о выдворении, он предпринял попытку суицида прямо в зале суда. В Узбекистане молодой человек может быть фигурантом уголовного дела о вербовке людей в радикальные организации.

После задержания Феруза в его поддержку высказались правозащитные организации и журналисты. В течение 7 и 8 августа, пока Мосгорсуд рассматривал апелляцию, возле здания проводились одиночные пикеты «Отвали от Али». «Новая газета» в связи с решением Басманного суда направила коллективное письмо президенту Владимиру Путину. Совет по правам человека при президенте заявил, что выдворение Феруза противоречит Конституции — у него есть родственники, являющиеся гражданами России, в том числе его мать. О готовности принять Феруза заявили в немецком университете Геттингена, содействовать его перевозу может Международный Комитет Красного Креста.

Мосгорсуд постановил, что Феруз будет находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ), пока не ЕСПЧ не рассмотрит его жалобу, или пока российский суд не разрешит ему покинуть центр. Как сказал «Медузе» адвокат Хаймович, рассмотрение дела в ЕСПЧ может занять «и полтора года, и два». При этом он отметил, что в СУВСИГе нормальные условия — «не санаторий, но и не СИЗО». Феруз не сможет пользоваться интернетом и свободно покидать центр, но сможет видеться с близкими родственниками и иногда совершать звонки. По словам Хаймовича, «главное, что его [Феруза] сейчас не будут выдворять». Адвокат намерен обжаловать решение Мосгорсуда и считает, что содержание Феруза в центре для иностранных граждан нецелесообразно.