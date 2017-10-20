Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД. Он оспаривал отказ предоставить убежище в России
Судья Басманного суда Москвы Галина Графова отказала в иске против МВД журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (Али Ферузу).
Нурматов в административном порядке пытался оспорить решение миграционного подразделения МВД, который отказался предоставить ему временное убежище в России.
Защита Нурматова намерена оспорить это решение. «Будем решать, как отправить его в третью страну», — добавила адвокат Ирина Бирюкова.
Худоберди Нурматов — гражданин Узбекистана, которого 1 августа признали виновным в нарушении режима пребывании в России и решили выдворить из страны.
Журналист заявил, что вырос в России, где живут его родственники. Адвокаты Нурматова подали жалобу на его выдворение в Европейский суд по правам человека. После этого решение о выдворении было приостановлено Мосгорсудом на время рассмотрения жалобы.