Apple объявила цены на чехлы для iPhone X. За эти деньги можно купить простенький андроид 😮

Кожаный чехол для iPhone X с дополнительными кармашками для карточек и купюр (Folio), который скоро начнет продаваться на сайте Apple, будет стоить 7490 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Apple

Чехол без кармашка будет стоить четыре тысячи рублей — столько же сейчас стоят чехлы для iPhone 7 Plus и 8 Plus.

За 7-8 тысяч рублей, судя по «Яндекс.Маркету», можно купить простенький телефон на Android — например, Xiaomi Redmi 4A, Meizu M5c или Samsung Galaxy J2 Prime.

iPhone X поступит в продажу 3 ноября по цене от рублей. Купить новый айфон можно будет как (скорее всего, там будут очереди), так и онлайн — предзаказ откроется на сайте корпорации 27 октября в 10 утра по московскому времени.

Обновлено: в первой версии новости сообщалось, что 7490 рублей будет стоить обычный кожаный чехол для iPhone X. Это не так — речь идет только о чехлах Folio. «Медуза» приносит извинения читателям.