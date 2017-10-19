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«Не рекомендуется затрагивать религию»: на канале «Спас» обсудили «бэттлы» В качестве эксперта выступил Влад Валов из Bad Balance

Meduza
11:22, 19 октября 2017
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На православном телеканале «Спас» 18 октября вышла полуторачасовая передача о рэп-баттлах. Главным экспертом в дискуссии стал участник хип-хоп группы Bad Balance Влад Валов. Также на передачу пригласили ведущего ОТР Николая Матвеева, рэпера-миссионера Артема Попова и украинского рэпера Антона Вилинского. С ними беседовали писатель Константин Саркисян, священник Павел Островский и еще несколько гостей. «Медуза» пересказывает ключевые моменты передачи.

Это Влад Валов, Мастер Шеff, — корифей и отец русского рэпа. Он объясняет, что такое хип-хоп. Здесь все как с богом. Рэп — один из элементов хип-хопа. По мнению ведущего, Валов по-философски «задвинул». Гости студии пытаются разобраться, есть ли в баттлах что-то культурное. Отец Павел напоминает, что сквернословие — это грех, и очень сожалеет, что оно в тренде. Он смотрел баттл Оксимирона и Дизастера, а также некоторые баттлы Versus, но не понимает, что это может дать человеку. Ведущий ОТР Николай Матвеев пытается переубедить священника и рассказывает, что в баттле Оксимирона и Гнойного были отсылки к 28 умнейшим книгам - классике мировой литературы. Гости студии сходятся во мнении, что молодые люди, которые смотрят баттлы, общаются в жизни таким же языком.

Рэпер-миссионер Артем Попов не участвует в баттлах, потому что не приемлет такого отношения к ближнему своему. Во все времена люди приходили к богу через музыку. Валов утверждает, что «бэттлы» возникли во времена Ивана Грозного. Затем Валов рассказывает, что в баттлах все же есть запретные темы. Нельзя оскорблять мать и семью противника, а также не рекомендуется затрагивать религию. Ведущий отмечает, что Дизастер очень жестко прошелся по матери Оксимирона.

ПРЯМОЙ ЭФИР. «РЭП-БАТТЛЫ» НОВЫХ ПОЭТОВ
Телеканал «СПАС»

Передача прерывается роликами, в которых зачитываются письма Николая II к Александре Федоровне. После перерыва ведущие сравнивают Оксимирона с Бродским. Известные поэты, например Маяковский и Есенин, тоже устраивали подобия баттлов, часто — заочные. Однако гости студии заявляют, что баттлы — это безнравственность.

Писатель и психолог Константин Саркисян, как и рэперы, был ребенком 90-х и даже слушал Богдана Титомира. Мать Саркисяна называла его комнату церковью — в юности Константин изучал библию и евангелие. Воспитание и окружение не влияет на молодежь, все взращивается внутри. Сарксиян считает, что в России не умеют делать качественный рэп, а вот Dr. Dre он с удовольствием слушает. Отец Павел напоминает, что Господь дал слово, чтобы мы могли общаться с ним. Теперь люди используют слово как гниль. Нет предела падению. Священник в ужасе. Эксперты смотрят обращение патриарха Кирилла.

К обсуждению присоединяется молчаливая гостья, которую никто не представил. Необходима цензура, чтобы рэперы понимали, что есть черта, за которую нельзя заступать. Оскорбления родителей и национальности — это табу. В современном мире цензура необходима. Рэпер Антон Вилинский рассказал, что в рэпе цензура есть — в одном из баттлов Versus «запикали» шутку про патриарха Кирилла.

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