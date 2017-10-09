Кто-то позвонил и сообщил о бомбе в мавзолее Ленина. Из него никто не эвакуировался

Вечером в пятницу, 6 октября, неизвестные позвонили и сообщили о бомбе, заложенной в мавзолее Ленина на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Звонивший сообщил, что «в мавзолее Ленина заложена бомба и они все умрут». Администрация решила не эвакуировать здание; его проверили кинологи, которые не нашли взрывных устройств.

Мавзолей не работает по пятницам и понедельникам (а в остальные дни работает с 10 до 13 часов). Находились ли вечером пятницы в здании люди (кроме Ленина), неизвестно. «Медузе» не удалось получить комментарий представителей мавзолея.