Кто-то позвонил и сообщил о бомбе в мавзолее Ленина. Из него никто не эвакуировался
Вечером в пятницу, 6 октября, неизвестные позвонили и сообщили о бомбе, заложенной в мавзолее Ленина на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Звонивший сообщил, что «в мавзолее Ленина заложена бомба и они все умрут». Администрация решила не эвакуировать здание; его проверили кинологи, которые не нашли взрывных устройств.
Мавзолей не работает по пятницам и понедельникам (а в остальные дни работает с 10 до 13 часов). Находились ли вечером пятницы в здании люди (кроме Ленина), неизвестно. «Медузе» не удалось получить комментарий представителей мавзолея.
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные дни в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверки были эвакуированы более 170 тысяч. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.
Фото в анонсе: «Издательский дом Родионова» / ТАСС