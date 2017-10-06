Электромобиль в Кремле, сломанный (золотой!) трап и мемы про финального босса: в Москву приехал король Саудовской Аравии

В Москве с 5 по 7 октября с официальным визитом находится король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Поездка короля Салмана в Россию активно обсуждается, причем не из-за содержания (с переговорами все понятно ), а из-за того, что происходит в процессе визита: от сотен забронированных номеров для свиты до трапа, который сломался в аэропорту Внуково.

Как известно, король Саудовской Аравии летает не только со свитой, но и с сотнями тонн багажа, в том числе специальными лифтами. В Россию он, похоже, прилетел со своим трапом-эскалатором. Золотым!

Правда, когда монарх спускался с самолета, трап сломался, и Салману пришлось идти пешком. В управделами президента РФ заявили, что этот трап прилетел из Саудовской Аравии, так что Россия тут ни при чем.

У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап Meduza

Одна из главных тем для обсуждений визита короля Салмана в Россию — то, где поселился он и его свита. Вместе с монархом приехало около тысячи человек («Эксперт» писал о полутора тысячах). Чтобы поселить делегацию, в Москве выкупили все свободные номера пятизвездочных отелей, расположенных возле Кремля. Отель Four Seasons (он находится в здании гостиницы «Москва») выкупили полностью; его представитель рассказал РИА Новости, что из-за этого пришлось отменить несколько банкетов и свадеб, запланированных на дни визита, а также убрать из меню все блюда из свинины.

Кроме того, источник агентства рассказал, что в некоторых номерах изменят обстановку — расстелют ковры и установят топчаны. «Эксперт» утверждал, что ковры с мебелью саудовский король привез с собой — как и продукты.

Специалисты сервиса для путешествий OneTwoTrip рассказали РБК, что стоимость проживания короля и свиты в московских отелях может составить от 2,2 до 3,3 миллиона долларов за три дня. Расходы на перепланировку номеров для гостей специалисты оценили в несколько десятков тысяч долларов.

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в кремлевский пул, написал, что ради короля Салмана чуть-чуть изменили и Большой Кремлевский дворец. Якобы на одной из лестниц, по которой должен был подниматься монарх, появились поручни. Воспользовался ли он ими, неизвестно.

Колесников также утверждал, что саудовская делегация попросила разрешить королю передвигаться по дворцу на небольшом электромобиле — и он якобы действительно ездил на нем (но не во время публичных мероприятий).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал репортаж Колесникова «творческим преувеличением», которое «не совсем соответствует действительности». Он опроверг информацию о доделках во дворце, но не стал комментировать слова об электромобиле.

На официальной встрече с Путиным король Салман был с тростью. И один кадр с церемонии особенно запомнился пользователям соцсетей — из фотографии сделали несколько фотожаб.

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