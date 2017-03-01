Король Саудовской Аравии отправился в путешествие. С 450 тоннами багажа и двумя лифтами

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прибыл с визитом в Индонезию. Он пробудет там девять дней — сначала в Джакарте, а затем на Бали.

В путешествие король Салман отправился не налегке: он взял с собой 459 тонн багажа. Только небольшая часть груза была доставлена в столицу Индонезии; остальные 396 тонн отправили сразу на Бали.

Фото: Henrik Montgomery / TT / Scanpix / LETA

СМИ узнали, что среди прочих вещей в багаже находятся два автомобиля Mercedes-Benz S600, а также два электрических лифта. Лифты король Салман возил с собой и раньше: в 2015 году устройство поставили на пляж во Франции, что вызвало недовольство местных жителей.

3 августа 2015 года, лифт короля Саудовской Аравии на пляже «Гольф-Жюан», Франция. Фото: Valerie Hache / AFP / Scanpix / LETA

По данным индонезийского новостного агентства Antara, с королем в страну прибудет не меньше полутора тысяч человек. Среди них 10 министров и 25 принцев. Сопровождение Салмана прилетит в Индонезию на 36 самолетах.

Помогать королю Саудовской Аравии будут и индонезийцы. Обслуживающая компания Jasa Angkasa Semesta наняла 572 человек специально для него, а местные власти выделили 10 тысяч полицейских для обеспечения безопасности.