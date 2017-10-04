шапито

Появилась фотография грузовика Tesla. До официального анонса еще три недели

Meduza
10:18, 4 октября 2017

Пользователь Reddit опубликовал фотографию автомобиля, который может быть грузовиком Tesla. Машина на снимке не едет — она стоит на прицепе другого грузовика.

Позже автор удалил свой пост, но снимок опубликовали на Reddit снова.

Repost of Tesla Testing Semi Picture (user deleted his picture pls delete if this is wrong @mods)

Пользователи также обратили внимание, что в кадр попала деталь, похожая на обтекатель грузовика. Вот как смотрелся бы автомобиль с установленной на крышу деталью.

Tesla собирается представить свой грузовик 26 октября 2017 года. Как и другие машины компании, грузовик будет работать на электродвигателях.

Официальный представитель Tesla отказался комментировать появившееся фото: «Политика Tesla заключается в том, чтобы никогда не комментировать спекуляции».

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