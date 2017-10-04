Появилась фотография грузовика Tesla. До официального анонса еще три недели

Пользователь Reddit опубликовал фотографию автомобиля, который может быть грузовиком Tesla. Машина на снимке не едет — она стоит на прицепе другого грузовика.

Позже автор удалил свой пост, но снимок опубликовали на Reddit снова.

Пользователи также обратили внимание, что в кадр попала деталь, похожая на обтекатель грузовика. Вот как смотрелся бы автомобиль с установленной на крышу деталью.

Tesla собирается представить свой грузовик 26 октября 2017 года. Как и другие машины компании, грузовик будет работать на электродвигателях.

Официальный представитель Tesla отказался комментировать появившееся фото: «Политика Tesla заключается в том, чтобы никогда не комментировать спекуляции».