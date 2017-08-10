Tesla готовит испытания беспилотного грузового транспорта

Reuters
06:22, 10 августа 2017
Требует подтверждения

Компания Tesla занимается подготовкой испытаний беспилотных грузовых электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку между автопроизводителем и департаментом транспорта штата Невада.

В рамках проекта, над которым работает Tesla, предполагается, что такие грузовые электромобили смогут не только ездить без водителя, но и «собираться в группы» и следовать за ведущим тягачом.

В переписке обсуждается возможность проведения испытаний беспилотного тягача на территории Невады. Предполагаемая дата начала тестирования пока не сообщается.

Проект создания беспилотного грузового транспорта представители Tesla также обсуждают с властями Калифорнии, сообщила Reuters представитель департамента транспорта этого штата Джессика Гонсалес, не став уточнять подробности.

Основатель Tesla Илон Маск летом 2016 года объявил о планах создания электрического грузового транспорта. Однако, отмечает Reuters, о том, что Tesla разрабатывает именно беспилотные электрогрузовики, ранее не сообщалось.

В апреле основатель Tesla Илон Маск ранее обещал представить прототип электрического грузовика в сентябре. Этот срок он подтвердил и на собрании акционеров компании, состоявшемся в июне. Будет ли в сентябре показан электротягач Tesla с беспилотной технологией, пока неизвестно.
Собственные беспилотные технологии для грузового транспорта разрабатывают такие компании как Uber Technologies и Alphabet (он же Google).
Tesla — наиболее известный в мире производитель легковых электромобилей. Компания также активно ведет разработку беспилотных технологий для своих электромобилей.
В июле Tesla представила электромобиль Model 3, который будет самым доступным по цене в ее линейке. Компания рассчитывает продать полмиллиона таких автомобилей.
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