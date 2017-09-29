шапито
«Чем послал Володя, тем и рады, хороводы водят казнокрады»: вышел новый клип Гнойного
Рэпер Слава КПСС (он же Гнойный) выпустил клип на песню «Новый Ротшильд». В видео герой Антихайпик обещает всех купить и показывает неприличный жест президенту США Дональду Трампу, объясняя, что он «слава богу, не буржуйский Трамп».
Вот несколько цитат из песни:
Говорят, инвалидам в ЖЭКе
Государство дало копейки
***
Чем послал Володя, тем и рады
Хороводы водят казнокрады
Вокруг откатов, порук и гадов
И кто спасет от идиократов?
***
Я не жадный, мне злата слиток
Нужен, чтобы накормить всех нищих
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как вежливый канадец прогнал медведей.