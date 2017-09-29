шапито

«Чем послал Володя, тем и рады, хороводы водят казнокрады»: вышел новый клип Гнойного

Meduza
08:57, 29 сентября 2017

Рэпер Слава КПСС (он же Гнойный) выпустил клип на песню «Новый Ротшильд». В видео герой Антихайпик обещает всех купить и показывает неприличный жест президенту США Дональду Трампу, объясняя, что он «слава богу, не буржуйский Трамп».

Вот несколько цитат из песни:

Говорят, инвалидам в ЖЭКе

Государство дало копейки

***

Чем послал Володя, тем и рады

Хороводы водят казнокрады

Вокруг откатов, порук и гадов

И кто спасет от идиократов?

***

Я не жадный, мне злата слиток

Нужен, чтобы накормить всех нищих

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как вежливый канадец прогнал медведей.
СЛАВА КПСС — НОВЫЙ РОТШИЛЬД
СЛАВА КПСС

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