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Стань нашим мешком для трупов: Альфа-банк попытался использовать рил-ток, но получилось не очень

Meduza
16:34, 22 сентября 2017

Альфа-банк решил написать объявление о поиске нового сотрудника на «молодежном» языке, но что-то пошло не так. Пост, опубликованный 19 сентября, все еще доступен в фейсбуке банка.

В посте Альфа-банк на «ты» обратился к потенциальному соискателю — ему должно быть от 15 до 18 лет. Банк предложил стать «блогером в самом хайповом банке»; в посте использовано выражение «рил ток»; будущему сотруднику придется, в частности, «стримить, делать сториз и хайпить в соцсетях».

В конце поста говорится: «Стань нашим бади бэк!» И, кажется, авторы объявления не очень хорошо понимают, о чем речь. Во-первых, выражение, которое в рунете популяризовал рэпер Гнойный, пишется так: «бади бэг». Во-вторых, «body bag» буквально переводится как «мешок для трупов». В рэп-баттлах оно используется как глагол, который указывает, что один участник уверенно победил другого.

Синк эбаут ит, Альфа-банк!

Обновлено: после публикации этого материала руководитель SMM-службы «Альфа-Банка» Валентин Васин заявил «Медузе», что имелся в виду именно «бади бэк» — сленговое выражение, означающее «друг, который в любой момент прикроет спину». Однако в контексте «рил тока» и «хайпа» фраза «бади бэк» считывается именно как «бади бэг» — и смотрится не на своем месте. При этом в самом большом словаре сленга Urban Dictionary есть только одно упоминание buddy back, но с совершенно другим значением.
Стань нашим бади бэк!

Стань самым молодым сотрудником Альфа-Банка! Хочешь реализовывать крутые проекты, участвовать в создании классных продуктов и быть блогером в самом хайповом банке? 😏 Рил ток: если ты живешь в Москве и тебе от 15 до 18 лет, то до 10 октября пришли нам видео (не больше 2 минут) с рассказом о себе. Не ограничивай себя, расскажи все что считаешь нужным, что было интересного в твоей жизни, что хочешь изменить в мире или вокруг себя, что тебя вдохновляет. Присылай видео или ссылку на видео в личные сообщения страницы https://vk.com/alfabank Чем интересней подход, тем больше шансов нам понравиться. Что будем делать? Все просто - делать классный банк, чтобы тебе и твоим друзьям было с нами драйвово. Мы хотим делать самые лучшие продукты, менять процессы, запускать рекламные кампании, снимать ролики, стримить, делать сториз и хайпить в соцсетях. Стань нашим бади бэк! Отмечайте друзей, детей, друзей детей!

Опубликовано Альфа-Банк 19 сентября 2017 г.

Изи изи

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Спасибо Ian Evtushenko за наводку

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