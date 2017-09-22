«Скажи „нет“ ананасам в пицце»: австралийская пиццерия издевается над противниками гей-браков

В австралийском городе Лонсестон организация, выступающая против легализации однополых браков, установила на местной пиццерии баннер «Это нормально — сказать „нет“». Дело в том, что 11 сентября в Австралии начался почтовый опрос о легализации гей-браков. До 7 ноября граждане страны должны ответить на вопрос «Следует ли изменить закон, чтобы позволить однополым парам вступать в брак?». В опросе только два варианта ответа: «да» и «нет».

Владельцы пиццерии не растерялись и продолжили надпись на стене заведения. Получилось «Это нормально — сказать „нет“ ананасам в пицце».