«Рэп-баттлы имеют давнюю историю: если открыть Аристофана…» Михаил Швыдкой позвал Гнойного на телеканал «Культура»

16 сентября на телеканале «Культура» вышел очередной выпуск программы «Агора» с Михаилом Швыдким. Бывший министр культуры посвятил передачу рэп-баттлам и позвал на нее Гнойного (Вячеслава Карелина).

В начале передачи Михаил Швыдкой попытался вписать рэп-баттлы в широкий контекст литературных поединков — их историю он начал с отсылки к комедии Аристофана «Лягушки» и «баттлу» Еврипида и Эсхила.

Для обсуждения баттлов Швыдкой позвал в студию поэта Дмитрия Воденникова, музыкального журналиста Александра Кушнира, литературоведа Игоря Волгина и депутата Сергея Шаргунова, а также рэпера Хана Замая.

«Хочу представить наших уважаемых гостей, сразу предупредив их, что мы на канале „Культура“, это прямой эфир и слова на „х“, „б“, „п“, „е“ и производные от них здесь запрещены», — сказал в начале передачи Швыдкой.

В какой-то момент Швыдкой заметил, что Гнойный и Хан Замай как бы отвечают перед экспертами за жанр. «Вы сидите, как два выпускника для мужчин», — сказал Швыдкой.

«Вы не [бойтесь], мы вас не будем посылать», — отреагировал Хан Замай.

«Пошлите, это не страшно. Не в первый раз», — отметил Швыдкой.

Сам Гнойный большую часть передачи молчал.