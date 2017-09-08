Алексей Панин запустил новостное шоу на ютьюбе. Не смотрите его никогда

Актер Алексей Панин запустил на ютьюбе собственное новостное шоу «Хайповости». В первом выпуске Панин пересказал самые заметные новости августа и сентября — арест Кирилла Серебренникова, нападение девятиклассника на учительницу в Ивантеевке, ядерные испытания Северной Кореи. Актер от души матерился и комментировал события грубыми и совершенно несмешными шутками.

«Данное видео содержит информационные сообщения, связанные с последними происшествиями в России и мире, а также словосочетания и визуальные образы, вызывающие у зрителя позитивные эмоции», — говорится в описании видео. Также Панин заявил, что он и есть новости.

Предупреждение. Видео содержит нецензурную брань. Если для вас это неприемлемо, послушайте новый альбом The National (да и вообще, подумайте дважды, стоит ли это смотреть).

Хайповости номер один ХАЙПОВОСТИ

Судя по некоторым признакам, «Хайповости» могут оказаться еще одним вирусным проектом агентства «Изюм», которое входит в холдинг Арама Габрелянова News Media. Ранее «Изюм» выпустил шоу про мемы с бывшим ведущим программы «Необъяснимо, но факт» Сергеем Дружко.