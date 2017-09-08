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У The National вышел новый альбом. Послушайте его прямо сейчас

Meduza
10:26, 8 сентября 2017

Американские инди-рокеры The National 8 сентября выпустили альбом «Sleep Well Beast». Это седьмая студийная пластинка группы. Альбом можно послушать в «Яндекс.Музыка» и Apple Music.

Как рассказал фронтмен The National Мэтт Бернингер, «Sleep Well Beast» — это ответ группы на политическую ситуацию в США. «Если вы художник, то для вас все связано: политика, секс, романтика, церковь, город, в котором мы живете, — это и политическое, и личное. Из этой смеси получается искусство», — заявил Бернингер.

Предыдущий альбом группы — «Trouble Will Find Me» — вышел в 2013 году.

Фото в анонсе: 4AD

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Фото в анонсе: 4AD

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