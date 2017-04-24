Ведущий «Необъяснимо, но факт» запустил свое шоу про мемы. Скорее всего, это вирусный ролик

Сергей Дружко, герой мемов и ведущий передачи «Необъяснимо, но факт», которая выходила на канале ТНТ с 2005 по 2008 год, запустил на ютьюбе собственное шоу об интернете.

«В последнее время все больше юзеров попадают в сети мировой паутины и остаются там навсегда. Что же это такое: удивительный мир, созданный для развития человека или черная дыра, поглощающая все наше свободное время? Я пришел, чтобы разобраться в этих сетевых джунглях», — говорится в описании канала.

В первом выпуске Дружко рассказал о разблокировке порносайта Xhamster, новых мемах, рэп-батле Versus и Алексее Навальном. По стилистике шоу напоминает «Необъяснимо, но факт», благодаря которому Дружко и стал мемом.

Дружко Шоу #1 Druzhko Show

Издание TJournal предположило, что шоу Дружко — вирусный ролик, выпущенный агентством нативной рекламы «Изюм», которое входит в холдинг Арама Габрелянова News Media.

Ведущий рубрики «Биржа мемов» в шоу Дружко — Лев Шагинян — ранее работал в «Лайфе». TJournal обнаружил на его странице во «ВКонтакте» подписки на страницы «Изюм» и «Изюм Lifestyle».