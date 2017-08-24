Еда, прически и цветы: Первый канал выпустил серию репортажей из Северной Кореи «Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю»

Утренняя программа «Доброе утро» на Первом в середине августа начала показывать короткие репортажи из Северной Кореи: в каждом выпуске корреспондент Марина Ким описывает, как хорошо живется простым корейцам. «Медуза» коротко пересказывает содержание репортажей из Пхеньяна.

17 августа. Регулировщицы и танцы

Каждое утро регулировщица Ким выходит на перекресток, чтобы встретить проезжающих автомобилистов «улыбкой, армейской выправкой и идеально выглаженным костюмом». Дороги полупустые даже в часы пик, зато на набережной столпотворение: там занимаются спортом и танцуют. На центральной площади тоже многолюдно: домохозяйки флагами, барабанами и песнями провожают мужей «в трудовой бой». В шесть вечера улицы наполняются людьми — но они идут не домой, а на танцы или учебу. Часов в восемь улицы пустеют. В десять Пхеньян засыпает, «чтобы проснуться с рассветом».

18 августа. Мода

В Пхеньяне в последние пять лет — модный бум. Девушки надевают одежду ярких цветов; юбки у всех — до колена. «Пхеньян шагает в ногу с Парижем и Миланом — здесь тоже в моде монохром». Только на первый взгляд все выглядят одинаково. Внимание на обувь и сумки! Отсутствие бижутерии компенсирует значок с изображением вождей. А для тех, кому мало импортных китайских вещей, работают мелкие ателье — они шьют национальные костюмы.

21 августа. Женьшень

Город Кэсон — первое место, где стали выращивать дикий женьшень. Растения укрывают от солнца соломенными крышами, поливают три раза в день и даже разговаривают с ними. Готовые корни извлекают, моют и обрабатывают. Из них делают «вкуснейший женьшеневый чай», который разлетается по всей стране. А также лекарства: страна десятилетиями под санкциями, поэтому доступ европейских лекарств сильно ограничен. Корень женьшеня продлевает молодость, справляется с повышенной утомляемостью. «А о его влиянии на мужскую силу в Корее ходят легенды».

Северная Корея: там, где растет женьшень. 21.08.2017 Первый канал

22 августа. Парикмахерская

Элитный салон красоты в центре Пхеньяна. В женский зал — плотная запись. Хозяйка показывает модные прически: одни — для молодых девушек, другие — для женщин постарше. «Кудри кореянки любят, ведь у них от природы волосы прямые». 14 видов мужских причесок: для молодых, для тех, кто постарше, для чиновников. Но в парикмахерской все равны, и голову почему-то моют лицом вниз. Стрижка стоит 20 рублей; в нее также входят массаж и бритье. Седых голов в Корее нет — волосы подкрашивают специальным порошком.

23 августа. Еда

«Пхеньян — город тысячи ресторанов». «15 перемен блюд — минимальный повседневный набор». Корейцы постоянно едят ким-чи — салат из квашеной капусты. «Но в XXI веке прогресс дошел и до капусты»: вот завод под Пхеньяном, напичканный электроникой. Канистры с ким-чи закатывают вручную и три дня держат при температуре -3º. В далекие времена ким-чи заготавливали осенью и к весне оно уже заканчивалось. Сегодня ким-чи на столах круглый год. Корейцы верят в целебные свойства этой капусты. «Эпидемий гриппа и простуды в Корее действительно нет».

24 августа. Цветы

Считается, что песни в Северной Корее слагают только о вожде. Это и правда, и неправда. Эти девушки работают в министерстве имени двух цветков — кимченирии и кимерсении. Кимченирия — гордость нации, специальный сорт бегониевых. «Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю». С самого детства каждый кореец растит кимченирию. На улицах она встречается только на плакатах. Зато попадаются бархатцы, маргаритки и розы — «в клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину». А вот магнолия, государственный цветок КНДР. Его изображают на купюрах, наградах и памятниках. «Даже 150-тысячный стадион сверху выглядит как грандиозная магнолия».