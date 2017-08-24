КНДР открыла первое турагентство в России 🏖

Северная Корея впервые открыла в России официальное туристическое агентство. Об этом было объявлено на пресс-конференции 24 августа.

На сайте агентства NKOREAN сообщается, что туры проводят на русском, английском, французском и китайском языках. Большинство туров проводят для групп до 10 человек или индивидуально.

Самый короткий из пакетных туров длится четыре дня и стоит от 51 тысячи рублей с человека. Стоимость перелета или проезда до Владивостока, откуда начинается тур, клиент должен будет оплатить самостоятельно.