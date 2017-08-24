КНДР открыла первое турагентство в России 🏖

Интерфакс
11:03, 24 августа 2017
Надежный источник

Северная Корея впервые открыла в России официальное туристическое агентство. Об этом было объявлено на пресс-конференции 24 августа.

На сайте агентства NKOREAN сообщается, что туры проводят на русском, английском, французском и китайском языках. Большинство туров проводят для групп до 10 человек или индивидуально.

Самый короткий из пакетных туров длится четыре дня и стоит от 51 тысячи рублей с человека. Стоимость перелета или проезда до Владивостока, откуда начинается тур, клиент должен будет оплатить самостоятельно.

«Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность», — заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Интерфакс
До открытия официального северокорейского туроператора поездки для россиян в КНДР организовывали российские компании.

Туризм в Северной Корее

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