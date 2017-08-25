«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось российской компанией, не связанной с КНДР

Турагентство NKOREAN, о котором 24 августа объявили как о «первом официальном» северокорейском турагентстве, на самом деле является российской компанией, которая получила обычную лицензию на выполнение туров в КНДР. Об этом «Медузе» рассказала директор по продажам NKOREAN Юлия Мухтахипова.

Она пояснила, что NKOREAN не является туроператором, потому что пока не зарегистрирована в этом статусе в Ростуризме. Никаких связей с северокорейскими госорганами у компании (помимо лицензии на туризм) также нет.

Ранее на неясный правовой статус NKOREAN обратили внимание в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что, хотя объявление о начале работы компания сделала 24 августа, туры она предлагает уже более месяца.

О том, что «КНДР открывает в России первое туристическое агентство», сообщил 24 августа «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза туристических агентств Сергея Голова. Позднее «Интерфакс» уточнил заголовок в своей закрытой ленте, пояснив, что открылось «первое туристическое агентство для путешествий в КНДР, получившее лицензию в Пхеньяне».

Как пояснила Мухтахипова, NKOREAN — не первое лицензированное турагентство, потому что туры в Северную Корею российские компании проводили и ранее.

«Медуза», опираясь на сообщение «Интерфакса», выпустила новость с заголовком «КНДР открыла первое турагентство в России». Это утверждение не соответствует действительности. Приносим извинения читателям.