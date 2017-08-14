В Москве установили детскую площадку. В виде полицейского участка

В Москве в 5-м Красносельском переулке установили детскую площадку в виде дежурной части полиции.

Илья А.

Согласно данным на сайте управы Красносельского района, благоустройство двора обошлось в 7 миллионов 922 тысячи рублей. Как указано в документе, работы проводятся «на средства от платных парковок» и завершатся 25 августа 2017 года (глава управы, отвечая на вопросы жителей района, назвал другую дату — 15 августа). Помимо площадки во дворе планируют установить новые бордюры и «садово-парковое оборудование», а также обновить газон.

«Медуза» выяснила, сколько стоит точно такая же площадка: 145 тысяч рублей (без установки).

Похожие площадки появляются не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: