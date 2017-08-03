На сайте госзакупок нашли «Веслом по **** в рамках 223-ФЗ»

Обновлено: вскоре после публикации «Медузы» ссылка на положение перестала работать. Теперь она перенаправляет на главную страницу сайта госзакупок.

На сайте госзакупок появилось положение о закупках № 1130019759 от центральной аптеки города Находка со странными деталями. Во вкладке «Способы закупки» 3 августа появился такой способ: «Веслом по в рамках 223-ФЗ».

Там же указано, что закупка таким образом осуществляется в три этапа и без правил.

Кроме того, в документы положения 3 августа дважды загрузили фотографию полуобнаженной женщины. Это же фото стоит в профиле страницы на «Моем мире», которая привязана к почте аптеки Находки. Вероятно, на фото — директор этой аптеки Илона Понитаева.

Каким образом ее фото и «Веслом по ****» оказались на сайте госзакупок, неясно. До 3 августа подобных документов на странице этого положения не было.

223-ФЗ, указанный в названии способа закупки — это федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».