В постановлении губернатора Ульяновской области нашли орфографическую ошибку. В слове ******* [вранье]

В конце апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал постановление «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018–2022 годы». Документ опубликовали на сайте областного правительства, и журналисты издания «Улград» нашли в нем фразу «Отсюда и до конца раздела начинается ******* [вранье]».

10 мая текст постановления исправили. Исходная версия документа доступна в кэше.

Нецензурная пометка в тексте относилась к данным о введении в эксплуатацию ветряных электростанций (ВЭС) в Ульяновской области. До конца 2017 года в области должны заработать четыре ВЭС. Слово «*******» [вранье] было написано с ошибкой — вместо «ж» у него на конце было «шь».

«Сейчас в правительстве служебная проверка проходит, чтобы понять при размещении на сайт это слово взялось и, соответственно, был ли или не было несанкционированный доступ к сайту — была или не была хакерская атака. Мы всю документацию сейчас изъяли, отсмотрели, все везде чисто», — заявил министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По его словам, документ проверял корректор. Вавилин предположил, что пометку оставили или хакеры, или сотрудники правительства, разместившие постановление на сайте.

В оригинальном документе, который подписал губернатор, нецензурной пометки не было.