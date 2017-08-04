Аптека Находки объяснила появление закупки «Веслом по **** в рамках 223-ФЗ»

Страницу положения о закупках центральной аптеки Находки на сайте госзакупок мог изменить бывший сотрудник. Об этом заявила директор аптеки Илона Понитаева.

3 августа в положении появилась фотография полуобнаженной женщины (предположительно, самой Понитаевой), а в таблице, перечисляющей способы закупок, появилась строчка «Веслом по в рамках 223-ФЗ». К вечеру того же дня, после публикаций в СМИ, страница положения перестала открываться.

По мнению Понитаевой, за этими действиями может стоять бывший системный администратор аптеки, который проработал в ней 18 лет, а 19 июля написал заявление об увольнении. Она рассказала, что мужчина на следующий день после увольнения пришел в аптеку и «начал грубо отключать от питания компьютерное оборудование предприятия, вскрыл кабинет директора, отключил и спрятал роутер и системный блок». По ее словам, он также трижды ударил по лицу охранника и мог быть причастен к нарушению работы еще нескольких аптек.

Руководство аптеки написало заявления в МВД и ФСБ, но на них уже две недели не обращают внимания.