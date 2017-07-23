Трейлер «Лиги справедливости»: Супермен вернется?!

Студия Warner Bros. показала на конференции Comic-Con трейлер фильма «Лига справедливости» режиссера Джосса Уидона (он сменил на этом посту Зака Снайдера). Фильм рассказывает о жизни вселенной DC после смерти Супермена: Бэтмен собирает Чудо-женщину, Флэша, Киборга и Аквамена, чтобы защитить Землю от армии злодея Степпенвулфа.

Justice League — Comic-Con Sneak Peek [HD] Warner Bros. Pictures

В трейлере Супермен не появляется, он упоминается только как покойный. Но в самом конце видео кто-то приходит к Альфреду, помощнику Брюса Уэйна/Бэтмена. «Он говорил, что ты вернешься. Надеюсь, ты не опоздал», — говорит собеседнику Альфред.

С кем он говорит, в трейлере не показывают, но высока вероятность, что это Супермен. На то, что он появится в фильме, намекнула Галь Гадот (Чудо-женщина) в ходе Comic-Con. Однако не исключено, что Альфред в той сцене говорил с другим супергероем.

Фильм «Лига справедливости» выйдет в ноябре 2017 года.