Бэтмен, Флэш и Аквамен: появились первые тизеры «Лиги справедливости»

Студия Warner Bros. опубликовала три тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Официальный трейлер фильма выйдет 24 марта.

Каждый тизер рассказывает о трех главных героях (всего их пятеро) — Бэтмене, Флэше и Аквамене.

UNITE THE LEAGUE — BATMAN Warner Bros. Pictures

UNITE THE LEAGUE — THE FLASH Warner Bros. Pictures

UNITE THE LEAGUE — AQUAMAN Warner Bros. Pictures

По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.

Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Премьера фильма назначена на ноябрь 2017 года.