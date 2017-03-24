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Бэтмен, Флэш и Аквамен: появились первые тизеры «Лиги справедливости»

Meduza
08:21, 24 марта 2017

Студия Warner Bros. опубликовала три тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Официальный трейлер фильма выйдет 24 марта.

Каждый тизер рассказывает о трех главных героях (всего их пятеро) — Бэтмене, Флэше и Аквамене.

UNITE THE LEAGUE — BATMAN
Warner Bros. Pictures
UNITE THE LEAGUE — THE FLASH
Warner Bros. Pictures
UNITE THE LEAGUE — AQUAMAN
Warner Bros. Pictures

По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.

Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Премьера фильма назначена на ноябрь 2017 года.

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