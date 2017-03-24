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Бэтмен, Флэш и Аквамен: появились первые тизеры «Лиги справедливости»
Студия Warner Bros. опубликовала три тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Официальный трейлер фильма выйдет 24 марта.
Каждый тизер рассказывает о трех главных героях (всего их пятеро) — Бэтмене, Флэше и Аквамене.
По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.
Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.
Премьера фильма назначена на ноябрь 2017 года.