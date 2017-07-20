шапито

Лайфхак, который изменит вашу жизнь: как есть вареную кукурузу

Buzzfeed
05:57, 20 июля 2017

Японский пользователь твиттера @alovesun раскрыл очень удобный способ есть вареную кукурузу, о котором, кажется, никто не слышал.

Метод очень простой:

  • Разделить початок вареной кукурузы на несколько коротких частей;
  • Выскрести один ряд зерен из початка;
  • Прижать большой палец к соседнему с пустым ряду и надавить на него.

В итоге у вас в руках окажется целый ряд отделенных кукурузинок! А кочерыжка останется совершенно чистой.

Для тех, кто ничего не понял, Buzzfeed подготовил видеоинструкцию.

People On Twitter Are Freaking Out About This Amazing Corn Hack

We've been struggling with teeth for no reason all this time.

Опубликовано BuzzFeed IRL 19 июля 2017 г.

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