шапито
Лайфхак, который изменит вашу жизнь: как есть вареную кукурузу
Японский пользователь твиттера @alovesun раскрыл очень удобный способ есть вареную кукурузу, о котором, кажется, никто не слышал.
北海道移住して一番驚いたのはとうもろこしのこの食べ方でした。 pic.twitter.com/1iqn8EhMbD— アラブ三郎 (@alovesun) June 25, 2017
Метод очень простой:
- Разделить початок вареной кукурузы на несколько коротких частей;
- Выскрести один ряд зерен из початка;
- Прижать большой палец к соседнему с пустым ряду и надавить на него.
В итоге у вас в руках окажется целый ряд отделенных кукурузинок! А кочерыжка останется совершенно чистой.
今では僕もこの食べ方出来るようなったけど、これは感動したで… pic.twitter.com/F0Nwg5aCXu— アラブ三郎 (@alovesun) June 25, 2017
Для тех, кто ничего не понял, Buzzfeed подготовил видеоинструкцию.
People On Twitter Are Freaking Out About This Amazing Corn Hack
We've been struggling with teeth for no reason all this time.Опубликовано BuzzFeed IRL 19 июля 2017 г.