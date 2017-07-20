Лайфхак, который изменит вашу жизнь: как есть вареную кукурузу

Японский пользователь твиттера @alovesun раскрыл очень удобный способ есть вареную кукурузу, о котором, кажется, никто не слышал.

Метод очень простой:

Разделить початок вареной кукурузы на несколько коротких частей;

Выскрести один ряд зерен из початка;

Прижать большой палец к соседнему с пустым ряду и надавить на него.

В итоге у вас в руках окажется целый ряд отделенных кукурузинок! А кочерыжка останется совершенно чистой.

Для тех, кто ничего не понял, Buzzfeed подготовил видеоинструкцию.