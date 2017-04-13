Австралийский ученый: чай получится лучше, если заварить его в микроволновке
Недавно жители Австралии узнали, что в США практически не пользуются электрочайниками и греют воду для чая в микроволновке. А затем увидели, как в британском сериале «Убийство на пляже» герой Дэвида Теннанта греет чай в микроволновке.
Did #Broadchurch's DI Hardy murder his #tea by putting it in the microwave? Absolutely!! He needed #NoMoreTeaBags 🙊🙊https://t.co/otRy0HtJY4— YumChaDrinks (@YumChaDrinks) March 16, 2017
Австралийцы были в шоке. Но местная радиостанция ABC решила их добить: журналисты нашли исследование, из которого следует, что чай нужно греть в микроволновке.
Ученый Куан Вонг из австралийского института Ньюкасл несколько лет изучал, как увеличить «ценность» чашки чая — то есть как повысить количество важных элементов в ней. И вот его идеальный рецепт:
- Положите в пустую чашку чайный пакетик,
- Налейте в чашку горячую воду,
- Поставьте чашку с чайным пакетиком на полминуты в микроволновку, работающую на половине мощности,
- Дайте чаю настояться еще минуту.
Mashable пишет, что теперь в шоке британцы.
It is a breach of the Human Rights Act to microwave a cup of tea. DO. NOT. DO. THIS. EVER! https://t.co/R3CGtwoJle— Ben (@lawsofben) April 11, 2017
"I microwave my tea." #OffendEveryoneIn4Words— Sophie. (@definitelynofan) April 12, 2017
This is disgraceful but like any good scientist I tried it and the tea was outrageously tasty. https://t.co/NMOkzOxKyG— Andrew White (@andrewwhiteau) April 11, 2017
Фото в анонсе: ITV