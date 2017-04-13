Австралийский ученый: чай получится лучше, если заварить его в микроволновке

Недавно жители Австралии узнали, что в США практически не пользуются электрочайниками и греют воду для чая в микроволновке. А затем увидели, как в британском сериале «Убийство на пляже» герой Дэвида Теннанта греет чай в микроволновке.

Австралийцы были в шоке. Но местная радиостанция ABC решила их добить: журналисты нашли исследование, из которого следует, что чай нужно греть в микроволновке.

Ученый Куан Вонг из австралийского института Ньюкасл несколько лет изучал, как увеличить «ценность» чашки чая — то есть как повысить количество важных элементов в ней. И вот его идеальный рецепт:

Положите в пустую чашку чайный пакетик, Налейте в чашку горячую воду, Поставьте чашку с чайным пакетиком на полминуты в микроволновку, работающую на половине мощности, Дайте чаю настояться еще минуту.

Mashable пишет, что теперь в шоке британцы.

It is a breach of the Human Rights Act to microwave a cup of tea. DO. NOT. DO. THIS. EVER! https://t.co/R3CGtwoJle — Ben (@lawsofben) April 11, 2017