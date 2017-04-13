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Австралийский ученый: чай получится лучше, если заварить его в микроволновке

Meduza
11:00, 13 апреля 2017

Недавно жители Австралии узнали, что в США практически не пользуются электрочайниками и греют воду для чая в микроволновке. А затем увидели, как в британском сериале «Убийство на пляже» герой Дэвида Теннанта греет чай в микроволновке.

Австралийцы были в шоке. Но местная радиостанция ABC решила их добить: журналисты нашли исследование, из которого следует, что чай нужно греть в микроволновке.

Ученый Куан Вонг из австралийского института Ньюкасл несколько лет изучал, как увеличить «ценность» чашки чая — то есть как повысить количество важных элементов в ней. И вот его идеальный рецепт:

  1. Положите в пустую чашку чайный пакетик,
  2. Налейте в чашку горячую воду,
  3. Поставьте чашку с чайным пакетиком на полминуты в микроволновку, работающую на половине мощности,
  4. Дайте чаю настояться еще минуту.

Mashable пишет, что теперь в шоке британцы.

«Заваривать чай в микроволновке — это нарушение прав человека! Никогда. Так. Не. Делайте!»
«Завариваю чай в микроволновке #ОскорбиВсех4Словами»
«Мне стыдно, но как любой хороший ученый я попробовал этот метод, и чай получился возмутительно вкусным»

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Фото в анонсе: ITV

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Фото в анонсе: ITV