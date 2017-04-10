Австралийская телеведущая не заметила, как вышла в эфир. И сильно испугалась

В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это бесценна.

Сообщается, что из-за происшествия Эксельби сняли с эфира.

На ролик обратили внимание пользователи Reddit. В комментариях под постом они начали выкладывать видео с похожими ситуациями.

I SO PALE Cathy Evans Corbett

Многие телеведущие не замечали, что они в прямом эфире, и продолжали заниматься своими делами.

Например, Эва Йеник из Нидерландов целую минуту не могла решить, застегнуть рубашку или нет.

Eva Jinek (english subs) Shirley de Heus

А ирландец Энгус Мак Грианна прихорашивался и поправлял галстук.