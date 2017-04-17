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шапито

Мы все неправильно ели чипсы Pringles

The Sun
15:53, 17 апреля 2017

Издание The Sun выяснило, что все это время мы неправильно ели чипсы Pringles. Оказывается, чипсы покрыты приправой только сверху — эта сторона изогнутая. Когда они помещаются в контейнер, специи попадают и на вогнутые стороны, но там вкус все равно остается менее выраженным.

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«Многие думают, что Pringles приправлены с обеих сторон. Но на заводе приправами посыпают только верхнюю часть», — рассказал представитель компании.

Таким образом, правильный способ есть Pringles — класть чипсы изогнутой стороной на язык, а вогнутой — к нёбу. Обычно все едят их наоборот.

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Фото в анонсе: pringles.com

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Фото в анонсе: pringles.com