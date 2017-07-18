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Малороссия или Нанороссия: реакция соцсетей на заявление главы ДНР об «основании нового государства»

Meduza
10:16, 18 июля 2017

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил 18 июля об основании нового государства — Малороссии. По задумке Захарченко, Малороссия должна существовать в границах Украины (без Крыма) со столицей в Донецке. При этом в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике уже заявили, что не участвуют в учреждении нового государства.

Пока одни пользователи соцсетей радовались появлению Малороссии, другие напоминали, что ДНР и ЛНР раньше называли себя «Новороссией» — и пытались угадать, что будет с востоком Украины дальше.

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