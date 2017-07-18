Малороссия или Нанороссия: реакция соцсетей на заявление главы ДНР об «основании нового государства»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил 18 июля об основании нового государства — Малороссии. По задумке Захарченко, Малороссия должна существовать в границах Украины (без Крыма) со столицей в Донецке. При этом в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике уже заявили, что не участвуют в учреждении нового государства.
Пока одни пользователи соцсетей радовались появлению Малороссии, другие напоминали, что ДНР и ЛНР раньше называли себя «Новороссией» — и пытались угадать, что будет с востоком Украины дальше.
Малороссия, Новороссия, ДНР, ЛНР, Донбасс — столько названий одному продукту даёт только Microsoft.— Беленко (@belenko_me) July 18, 2017
новороссия - малороссия - нанороссия и тп.— ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ﾉ (@MrCardholder) July 18, 2017
вот спросят меня, где я живу, и что-то я уже запуталась, что отвечать. вчера днр, завтра новороссия, послезавтра малороссия— красавец мясистый (@Mad_Witness) July 18, 2017
А теперь объясните мне разницу между днр, лнр, новороссией и малороссией. И столицы всех pic.twitter.com/g37lyFwzuS— РБ головного мозга (@belamova) July 18, 2017
Название "Малороссия" - это сигнал покровителям в РФ. Мол, "мало, Россия, денег вы нам даёте".— не Рон Уизли (@not_RW) July 18, 2017
Если Малороссия объявляет себя преемником Украины, то росТВ теперь её будет обвинять в войне на Донбассе и крушении mh17?— Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) July 18, 2017
Исторический момент.— Юго Восток 🇺🇦 (@Ale4kko) July 18, 2017
Захарченко провозглашает Малороссию. pic.twitter.com/ZlWEpgugaQ
Не Малороссия, а МАЛОРУСЬ!— РБ головного мозга (@belamova) July 18, 2017
Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Наноросия и две урны.— пан Палівець (@pan_palivec) July 18, 2017
У Захарченко ничего не получится потому что он не мыслит глобально.Малороссия - не глобально. Вот если б МНОГОРОССИЯ(именно так - капсом)...— Berdychiv Telegraph (@berdychever) July 18, 2017
Я так понимаю Захарченко вчера посмотрел первую серию Игры Престолов и решил, что он Серсея— МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017
Захарченко обьявил о создании государства Недороссия со столицей в городе Изенгард.— Пятая Колонка (@5th_kolonna) July 18, 2017
Потом спайсы отпустили, но было уже поздно.
-Мы решили, что справедливо будет увеличить Новороссию до Малороссии. pic.twitter.com/3tfnyDHL1A— Макс ЧЕпай™ (@Maks__Chepay) July 18, 2017
Саммит G-20 в столице Малороссии Донецке pic.twitter.com/JR4D46zeAO— Петрович® (@Petrovichmos) July 18, 2017
В Донецке всех, кто выше 170 см. объявлены врагами народа.— Серый Кардинал (@slevo4kin) July 18, 2017
Захарченко придумал эту диверсию, чтобы все смеялись и не работали, тем самым парализовав деятельность всей страны.— МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017