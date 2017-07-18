Малороссия или Нанороссия: реакция соцсетей на заявление главы ДНР об «основании нового государства»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил 18 июля об основании нового государства — Малороссии. По задумке Захарченко, Малороссия должна существовать в границах Украины (без Крыма) со столицей в Донецке. При этом в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике уже заявили, что не участвуют в учреждении нового государства.

Пока одни пользователи соцсетей радовались появлению Малороссии, другие напоминали, что ДНР и ЛНР раньше называли себя «Новороссией» — и пытались угадать, что будет с востоком Украины дальше.

Малороссия, Новороссия, ДНР, ЛНР, Донбасс — столько названий одному продукту даёт только Microsoft. — Беленко (@belenko_me) July 18, 2017

новороссия - малороссия - нанороссия и тп. — ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ﾉ (@MrCardholder) July 18, 2017

вот спросят меня, где я живу, и что-то я уже запуталась, что отвечать. вчера днр, завтра новороссия, послезавтра малороссия — красавец мясистый (@Mad_Witness) July 18, 2017

А теперь объясните мне разницу между днр, лнр, новороссией и малороссией. И столицы всех pic.twitter.com/g37lyFwzuS — РБ головного мозга (@belamova) July 18, 2017

Название "Малороссия" - это сигнал покровителям в РФ. Мол, "мало, Россия, денег вы нам даёте". — не Рон Уизли (@not_RW) July 18, 2017

Если Малороссия объявляет себя преемником Украины, то росТВ теперь её будет обвинять в войне на Донбассе и крушении mh17? — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) July 18, 2017

Исторический момент.

Захарченко провозглашает Малороссию. pic.twitter.com/ZlWEpgugaQ — Юго Восток 🇺🇦 (@Ale4kko) July 18, 2017

Не Малороссия, а МАЛОРУСЬ! — РБ головного мозга (@belamova) July 18, 2017

Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Наноросия и две урны. — пан Палівець (@pan_palivec) July 18, 2017

У Захарченко ничего не получится потому что он не мыслит глобально.Малороссия - не глобально. Вот если б МНОГОРОССИЯ(именно так - капсом)... — Berdychiv Telegraph (@berdychever) July 18, 2017

Я так понимаю Захарченко вчера посмотрел первую серию Игры Престолов и решил, что он Серсея — МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017

Захарченко обьявил о создании государства Недороссия со столицей в городе Изенгард.



Потом спайсы отпустили, но было уже поздно. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) July 18, 2017

-Мы решили, что справедливо будет увеличить Новороссию до Малороссии. pic.twitter.com/3tfnyDHL1A — Макс ЧЕпай™ (@Maks__Chepay) July 18, 2017

Саммит G-20 в столице Малороссии Донецке pic.twitter.com/JR4D46zeAO — Петрович® (@Petrovichmos) July 18, 2017

В Донецке всех, кто выше 170 см. объявлены врагами народа. — Серый Кардинал (@slevo4kin) July 18, 2017