Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства — Малороссии.

Государство учреждено в границах Украины (за исключением Крыма). Столицей Малороссии объявлен Донецк, а Киев остается «историко-культурным центром без статуса столичного города».

По словам Захарченко, «переучреждение страны» позволит закончить войну на Украине. При этом, по его мнению, «само название Украина дискредитировало себя».

Захарченко также предложил ввести в новом государстве чрезвычайное положение на три года. На это время будет запрещена деятельность политических партий, в этот же срок должны быть расследованы «преступления в Одессе, на Майдане, в Донбассе».

Как заявил журналистам Александр Захарченко, учреждение Малороссии инициировали «представители регионов бывшей Украины». Каких именно регионов, он не уточнил. Глава ДНР заметил также, что для реализации проекта потребуется поддержка жителей Украины и международного сообщества.