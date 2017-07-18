ЛНР не позвали в проект по созданию государства Малороссия

Луганский информационный центр
10:20, 18 июля 2017
Надежный источник

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики не принимают участия в обсуждении создания в границах Украины нового государства — Малороссии. Об этом заявил глава Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

По словам Дегтяренко, руководство ЛНР не только не направляло делегатов на заседание, в ходе которого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об образовании Малороссии, но и вообще не знало об этом мероприятии.

«С нами данный вопрос не согласовывался», — заявил Владимир Дегтяренко, добавив, что на данный момент «целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».

«Подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — заявил председатель парламента ЛНР.

Луганский информационный центр
Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании Малороссии в ходе встречи с участием представителей регионов Украины. По словам Захарченко, название «Украина» себя дискредитировало, и только «переучреждение страны» позволит закончить военные действия.
Захарченко провозгласил Малороссию в границах Украины (за исключением Крыма). Столицей нового государства он объявил Донецк — Киев должен остаться «историко-культурным центром без статуса столичного города».
Захарченко также предложил ввести в Малороссии чрезвычайное положение на три года.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться