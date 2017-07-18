ЛНР не позвали в проект по созданию государства Малороссия

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики не принимают участия в обсуждении создания в границах Украины нового государства — Малороссии. Об этом заявил глава Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

По словам Дегтяренко, руководство ЛНР не только не направляло делегатов на заседание, в ходе которого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об образовании Малороссии, но и вообще не знало об этом мероприятии.

«С нами данный вопрос не согласовывался», — заявил Владимир Дегтяренко, добавив, что на данный момент «целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».