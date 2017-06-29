The xx и Раф Симонс сняли клип на песню «I Dare You». В нем играют девочка из Stranger Things и дочь Майкла Джексона

Английская группа The xx выпустила клипа на песню «I Dare You» с январского альбома «I See You». В создании клипа, который группа назвала «любовным посланием Лос-Анджелесу», принял участие модельер Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.

В клипе снялись, в частности, дочь Майкла Джексона Пэрис и 13-летняя Милли Бобби Браун, сыгравшая роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела» (Stanger Things).

The xx — I Dare You (Official Music Video) The xx

The Hollywood Reporter отмечает, что большинство актеров из клипа так или иначе сотрудничают с Симонсом — Браун и модель Лулу участвовали в его кампании Calvin Klein by Appointment, а Эштон Сандерс снялся для его коллекции нижнего белья вместе с другими актерами из фильма «Лунный свет», получившего в этом году «Оскар» за лучший фильм.