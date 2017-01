Вышел новый альбом The xx. Послушайте его прямо сейчас

Английская инди-поп группа The xx 13 января выпустила свой третий альбом I See You. Альбом вышел спустя 4,5 года после предыдущей работы Coexist. Он заметно отличается от всего, что раньше делала группа: на I See You гораздо больше заметно влияние участника The xx, электронного музыканта Джейми Смита (Jamie xx).

I See You — одна из наиболее ожидаемых пластинок 2017 года. Ее можно послушать в любом удобном стриминг-сервисе.

В конце ноября The xx выпустили клип на песню On Hold с нового альбома.