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Создатель лягушонка Пепе решил воскресить его. Он не хочет, чтобы мем был символом ненависти

Meduza
12:05, 27 июня 2017

Художник Мэтт Фьюри решил воскресить персонажа комиксов лягушонка Пепе, которого сам же и похоронил месяц назад. Для этого он открыл кампанию на Kickstarter. С ее помощью художник планирует собрать 10 тысяч долларов (590 тысяч рублей) на издание нового комикса о лягушонке Пепе и его друзьях.

Лягушонок Пепе изначально был безобидным персонажем, но «альтернативные правые» стали часто использовать его в своей агитации. Их цель была в том, чтобы «изъять» мем из массовой культуры.

В итоге в 2016 году «Антидиффамационная лига» признала мем символом ненависти наравне со свастикой и флагом Конфедерации. По словам Фьюри, он понимает, что пытаться контролировать интернет — бесполезно, поэтому он решил выпустить комикс, в котором Пепе будет «блаженным лягушонком», а не символом ненависти.

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