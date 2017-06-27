Создатель лягушонка Пепе решил воскресить его. Он не хочет, чтобы мем был символом ненависти

Художник Мэтт Фьюри решил воскресить персонажа комиксов лягушонка Пепе, которого сам же и похоронил месяц назад. Для этого он открыл кампанию на Kickstarter. С ее помощью художник планирует собрать 10 тысяч долларов (590 тысяч рублей) на издание нового комикса о лягушонке Пепе и его друзьях.

Pepe The Frog Creator Matt Furie Named One Of The 25 Most Influential People On The Internet. Loved it. pic.twitter.com/uBo1JvKiGc — Paulo Smith (@pecunia55) June 26, 2017

Лягушонок Пепе изначально был безобидным персонажем, но «альтернативные правые» стали часто использовать его в своей агитации. Их цель была в том, чтобы «изъять» мем из массовой культуры.

В итоге в 2016 году «Антидиффамационная лига» признала мем символом ненависти наравне со свастикой и флагом Конфедерации. По словам Фьюри, он понимает, что пытаться контролировать интернет — бесполезно, поэтому он решил выпустить комикс, в котором Пепе будет «блаженным лягушонком», а не символом ненависти.