Лягушонок Пепе мертв. У его создателя не получилось вернуть мем обычным пользователям интернета

Художник Мэтт Фьюри представил на Дне бесплатных комиксов в издательстве Fantagraphics (Сиэтл, США) стрип, на котором лягушонок Пепе, герой комиксов Фьюри, а также популярный мем, лежит в гробу. В сентябре Пепе был признан символом ненависти наравне со свастикой, флагом Конфедерации и крестом «Ку-Клукс-Клана».

A post shared by Desert Island 🏝️ (@desertislandcomics) on May 6, 2017 at 9:13am PDT

Лягушонок Пепе — один из четырех героев комикса Фьюри «Boyʼs Club», который вышел в 2005 году. В 2008 году отрывок из комикса появился на имиджборде 4chan и впоследствии стал одним из самых популярных мемов.

В 2016 году пользователи имиджбордов решили «изъять Пепе из массовой культуры». Также его стали использовать участники националистического движения «альтернативные правые». Лягушонок появился даже в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

После того, как «Антидиффамационная лига» внесла Пепе в список символов ненависти, Фьюри обещал вернуть лягушонка обычным пользователям интернета. Видимо, у художника не получилось изъять Пепе из политики, и он решил его «убить».