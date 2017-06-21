«Одинокий волк погибает». Вышел второй трейлер нового сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил второй трейлер седьмого сезона «Игры престолов». Ролик посвящен высадке Дейенерис Таргариен в Королевской гавани и битве с белыми ходоками на севере.

Джон Сноу призывает кланы Вестероса объединиться против общего врага. В конце ролика за кадром звучат слова Сансы Старк: «Когда снег идет и белый ветер поет, одинокий волк погибает, но стая его живет».

Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.